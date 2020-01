Rana-ordfører lettet over sykehusvedtak

Helseminister Bent Høie (H) presenterte mandag beslutningen om å legge et hovedsykehus på Helgeland til Sandnessjøen og et sykehus med akuttberedskap, fødeavdeling, indremedisin, kirurgi og ortopedi til Mo i Rana.

– I dag er vi lettet og fornøyde over at enhver tvil om fremtiden til sykehuset i Mo i Rana er ryddet av veien. Vi vil rette en stor takk til de sykehusansatte og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sykehuset vårt. Deres stemme har blitt hørt, sier Waage og varaordfører Anita Sollie i en pressemelding.

Mandagens sykehusvedtak innebærer at ledelsesfunksjonene til Helse nord blir flyttet til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen. Waage er overrasket over at Høie ikke har avvist dette.

– De ansatte som berøres, vil neppe flytte til Sandnessjøen. Helseforetaket vil da miste viktig kompetanse. Det er bekymringsfullt, sier Waage, som varsler at han vil se på alle sider av vedtaket om å flytte ledelsen.