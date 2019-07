Raja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet

– Nå må toppene ta grep og sørge for effektivitet av hensyn til pendlere og brukere som blir frustrerte over innstillinger, forsinkelser og buss for tog, sier Venstre-nestleder Abid Raja til avisen.

På en av dagene med mest buss for tog denne sommeren, fløy avisen med helikopter over stengte strekninger. Bildene fra turen viste små grupper av arbeidere og noen få maskiner, men lange strekninger uten aktivitet.

Bane Nor har forsikret at aktiviteten ved stengte strekninger er høy, men tilføyer at det kunne vært gjort mer. De peker på budsjetter og tilgang på ressurser.

Bane Nor sier at jernbaneprosjektene på Østlandet er så mange at det kan bli buss for tog hver eneste sommer i over ti år.

Administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, stusser over at Bane Nor skylder på budsjettstørrelser.

– Er det én sektor som har fått nok penger, er det jernbanesektoren. Har man for lite til sommerens arbeider, må det være fordi man ikke klarer å forvalte midlene man har til rådighet, sier han.

