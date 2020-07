Raja ber nordmenn oppdage norske kulturinstitusjoner i sommer

– Det kommer folk fra hele verden og bruker titusenvis av kroner på å besøke disse museene. Dette har du i din egen bakgate, og i år må du benytte sjansen, sier Raja til NTB.

Han legger til at mange av disse museene ligger langs veiene nordmenn skal bruke til bilferie i sommer.

Tirsdag var kulturministeren på Kistefos Museum på Jevnaker. Museet har både samtidskunst og en skulpturpark. Museet var grunnen til at Jevnaker ble nevnt som et anbefalt sted å dra av den amerikanske storavisa New York Times.

– Her kan man oppleve mange ting sammensatt, sier Raja.

Skal besøke Kultur-Norge i juli

Gjennom mesteparten av juli måned skal han innom en rekke andre museer og kulturinstitusjoner i Norge. Blant annet har statssekretær Gunhild Berge Stang (V) invitert kulturministeren til Åmot gard i Sunnfjord kommune, og Raja skal også besøke Skogfinsk museum på Åsnes i Hedmark.

– Slike opplevelser ligger som perler på en snor i Norge, men nordmenn vet egentlig ikke om det, fordi vi drar gjerne til utlandet for å oppleve ting. I år slipper du å krangle med turistene for å komme inn på slike steder, sier kulturministeren.

Tilpasningsdyktige festivaler

Raja skal også besøke en rekke norske festivaler under en sommer der de lider under avstandsregler og begrensninger på besøkende. Blant annet skal han åpne Molde jazzfestival, og som vanlig skal kulturministeren innom Olavsfestdagene i Trondheim. Han skryter av festivalene som har klart å tilpasse seg den nye koronavirkeligheten.

– For eksempel skal Fjellparkfestivalen i Flekkefjord ha konserter ute på en øy der publikum kan lytte fra båtene sine og dermed holde god avstand. Båtfolket som har anledning til å svippe innom der tror jeg kan få en magisk opplevelse, skriver han i en liste over sine reisetips.

Anbefalinger

Raja anbefaler også middelalderhistorie ved Bergen Bymuseum og Håkonshallen, skjærgårdscruise på Statsraad Lehmkuhl, akvarier som Akvariet i Bergen, Polaria i Tromsø og Atlanterhavsparken i Ålesund, lærdom om båtbygging på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund og moro for store og små på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

– Det er som kirsebær på et tre, det er bare å plukke dem med seg, sier kulturministeren.

