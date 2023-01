Q-stunt mot Tine: – Vil ta livet av norske konkurrenter

Mandag avduket styreleder i Q-meieriene, Kristine Aasheim, en 5,5 meter høy melkekartong utenfor Østbanehallen ved Oslo Sentralstasjon.

Her kan forbipasserende vise sin støtte til Q ved å trykke på en stor, rød knapp. Målet er å mobilisere til et felles heiarop for økt konkurranse i meierisektoren.

– Tilskuddsordninger i meieribransjen er kanskje ikke det folk går og tenker på, men uten denne ordningen mister forbrukeren innovasjon og mangfold i butikkhyllen. Vi vet at åtte av ti ønsker seg mer konkurranse, de vil ikke ha meierimonopolet tilbake, sier Aasheim i en pressemelding fra Q-meieriene.

– Forbrukerne blir den store taperen

I oktober 2021 vedtok Landbruksdirektoratet et kutt på 50 millioner kroner i året til Q-meieriene.

Tilskuddene, som Q og de andre uavhengige meieriene mottar, skal sikre den norske konkurransen mot Tine, som har størst andel av dagens meierimarked.

– Tilskuddskuttet vil ta livet av norske konkurrenter. Det vil i ytterste konsekvens føre til høyere priser, dårligere utvalg og økt import. Forbrukerne vil ende opp som den store taperen, mener Aasheim.

Ifølge henne betaler Q rundt 80 millioner mer i avgifter til prisutjevningsordningen for melk enn de får i tilskudd.

Rapport under utredning

15. desember i fjor la Landbruksdirektoratet fram «Utredningen for konkurransefremmende tiltak i PU-ordningen for melk». Den 191-siders lange rapporten utreder nåværende og fremtidige rammevilkår for meieribransjen i Norge.

– Vi er glade for at våre innspill har blitt tatt hensyn til. Rapporten slår fast at det er svak konkurranse i meierisektoren og tydeliggjør at dersom forbrukerne skal få bedre tilbud må de konkurransefremmende tiltakene styrkes, ikke avvikles. Samtidig frykter vi at Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil falle ned på en annen beslutning og at konkurransen kan svekkes gjennom politiske vedtak denne våren, forteller Aasheim.

Rapporten er sendt på høring, og som en del av høringsprosessen får aktørene i meierisektoren mulighet til å gi innspill. Høringsfristen er satt til 27. januar.

Q-sjefen understreker at selv om kartongstuntet er gjort med glimt i øyet, ligger det et alvor bak.

– Vi mobiliserer for å hindre en tilbakevending til Tines melkemonopol og ber om at både vi og forbrukerne blir hørt, sier Aasheim ifølge pressemeldingen.