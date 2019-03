Q-Meieriene tjener stort på Skyr

For selv om de tradisjonelle meieriproduktene melk, fløte og rømme går godt, er det Skyr og andre yoghurt-produkter som gjør at selskapet nok en gang øker omsetningen.

Skyr har vært på markedet i ti år, like mange år som bedriften har økt salget med 10 prosent.

Totalt økte selskapet salget med over 200 millioner kroner i fjor.

– Vi er fremdeles et lite meieri, skriver Bent Myrdahl, sjef i Q-Meieriene i en pressemelding.

Kun 13 prosent av markedet

For selv om yoghurt er den store inntektskilden for bedriften, regner man med at de kun står for 13 prosent av totalmarkedet.

– Vi har 23 prosent økning i et yoghurtmarked som totalt går ned 0,8 prosent. Det skyldes ene og alene åpne, forbrukerdrevne innovasjoner. Vi kan blant annet takke Pia for Skyr Luftig og Ida for Skyr Is, skriver Myrdahl.

Meieriene legger også til at bak den store økningen står kundene.

Kundene foreslår produkter

– Litt av makten er gitt tilbake til forbrukerne. Hver eneste dag får vi tips og ideer til nye produkter. Vi kan selvfølgelig ikke lansere alle, men vi får en daglig input på hvordan vi kan gjøre ting på en smartere og bedre måte, skriver leder for forbrukerdrevet innovasjon i Q, Mads Liabø.

Samtidig skriver de at ikke alle produktene som lanseres går like bra. De har derfor åpnet et eget museum med produktene som har feilet.

– På ti år er det mange som har forsvunnet, sier Myrdahl.