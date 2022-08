Q-meieriene øker skriftstørrelsen på datomerkingen på 73 millioner liter melk for å redusere matsvinn, ifølge NRKs Nyhetsmorgen.

– Nettopp det å bli utfordret på at datoen må bli bedre, at synligheten må bli bedre, har vi jobbet med. Nå skal datoen på melken bli større, slik at det blir enklere å lese hvilken dato som er «best før, men ikke dårlig etter», sier Q-sjef Kristine Aasheim til statskanalen.

Norges Blindeforbund har vært en pådriver for å bedre merkingen. Andreas Havsberg i forbundet er glad for tiltaket, men håper at flere mataktører følger etter.

– Spesielt innenfor matvarer er det veldig mange ting som har liten skrift og veldig dårlig kontraster. På noen av varene er det vanskelig å i det hele tatt finne hvor det står, sier han til NRK.

Kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder, er også fornøyd med grepet til Q-meieriene.

– Tydelig merking er kjempeviktig. Dette er et spennende tiltak som både Blindeforbundet og Q-meieriene har tatt tak i, sier hun til kanalen.