Q-meieriene med salsrekord etter lovnad om klumpefri mjølk

Pressemeldinga om klumpefri mjølk kom tidleg i juli i år, der lova sjefen i Q-meieriene at dei skal «ta opp kampen mot klumpete mjølk». Mjølka har sidan det hatt ein salsauke på 22 prosent.

– Det er gladeleg å sjå at innsatsen vår for ei enda friskare mjølk gir resultat, og at forbrukarane drikker Q-mjølk som aldri før, seier Q-sjef Bent Myrdahl i ei pressemelding.

Totalt har Q-meieriene hatt ein salsauke på 18 prosent mjølk hittil i år, samanlikna med i fjor. Samanlagt har marknaden for mjølk gått opp 6 til 7 prosent, seier Myrdahl til E24.

Han ser ikkje vekk frå at veksten kan ha noko med koronasituasjonen å gjere.

– Folk lagar meir mat heime, det er ikkje umogleg at veksten vi ser er ein effekt av pandemien.

Produktet Q Frokostyoghurt, mjølk og andre matlagingsprodukt som rømme, har òg hatt ein god vekst.

Har oppgradert i alle ledd

Målet til meieria er «Frisk smak lenger», og for å nå målet har dei oppgradert kvaliteten i alle ledd av mjølkeproduksjonen. Dei har òg fått bukt med bakteriespora som vanlegvis fører til klumpete mjølk.

– Frykta for klumpete mjølk er særleg høg no i sommarmånadane, og er nok med på å bidra til at mange kastar mjølk der «best før»-datoen er passert, men mjølka framleis er god. Med forbetringane våre håper vi å kurere datoskrekk ein gong for alle, og minske matsvinnet, seier han.

Han lova at alle som fekk klumpar i mjølka frå Q-meieriene skulle få tilbake pengane saman med eit handskrive postkort frå sjefen sjølv.

– Sidan den gongen har vi ikkje fått meir enn tre førespurnader, så eg sit framleis på ei betydeleg samling postkort, seier han.

Har nådd målet for rømme

Q-meieriene har sett seg eit mål om å ha 30 prosent av marknaden, og har nådd målet for rømme. Mjølka er òg på veg mot målet.

– Vi er nøgde med at marknadsdelen for mjølk auka frå 24,2 prosent til 25,6 prosent i fjor. Det er eit bra tal i ein marknad som går tilbake, seier han.

Mjølkemarknaden gjekk ned med 2,6 prosent i fjor.

