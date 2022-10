Putin truer med å bryte avtalen om korneksport

Putin viste fredag til eksplosjonen på Krim-brua, som Russland anklager Ukraina for å ha stått bak. Russisk etterretning har ifølge ham mottatt informasjon som tyder på at sprengstoffet som ble benyttet ble skipet ut fra den ukrainske havnebyen Odessa.

– Dersom det viser seg at en humanitær korridor opprettet for kornfrakt ble benyttet til dette, så kommer vi til å stenge den, sa han til journalister under et besøk i Astana i Kasakhstan. Han la til at det ikke foreligger beviser for at sprengstoffet kom den veien.

