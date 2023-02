Putin tok fra han livet i Ukraina: – Jeg håper dette snart tar slutt

Bryne: For snart ett år siden satt Oleksii Yahodynets på en buss på vei til Norge. Han var 20 dager og to timer fra å fylle 18 år da han måtte flykte fra Ukraina.

– Jeg er veldig nervøs og bekymret. Jeg får inn meldinger om angrep, sa han den gang til Nationen.

Vi møtte Oleksii første gang i mars 2022 på flyktningmottaket ved grensebyen Przemysl i Polen. En liten mil unna herjet krigen i hjemlandet hans.

Det er vanskelig å glemme den turen.

– Jeg var forvirret, bekymret og visste ikke hvor lang tid turen ville ta, sier Oleksii.

I dag sitter han på Bryne opplæringssenter i Rogaland. Ett år eldre, sammen med 18 flyktninger, de fleste fra Ukraina og nesten alle er kvinner.

8 millioner har flyktet

De er ikke de eneste som nå må lære seg norsk og mest mulig om hvordan alt fungerer i landet de skal bo i på ubestemt tid. Rundt 30.000 ukrainere har flyktet fra Ukraina til Norge etter at Putin valgte å gå til krig. Det antas at det kommer 40.000 de neste to årene.

Nesten 8 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, og over 5 millioner er på flukt i sitt eget land, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA. I tillegg trenger rundt 17 millioner ukrainere humanitærhjelp, noe som utgjør nesten 40 prosent av landets befolkning.

Ble brått voksen

– Det ett år siden krigen startet, jeg vil bare at landet mitt skal bli fritt. Putin gjør forferdelige ting. Jeg tenker bare på negative ting når jeg tenker på krigen, sier han.

Det nærmer seg vår rundt Oleksii, sola varmer svakt, vinden holder seg i ro til en forandring. Asfalten er våt og uten is. Han er på vei hjem etter norskopplæring.

Jæren, de fleste tenker på flatt landskap, lave trær, god matjord og mye vind.

Oleksii tenker på at det var til Jæren han kom 12. mars for ett år siden. Etter tre døgn på reise kjørte bussen til Holmavatn misjonssenter, ikke langt fra Bryne i Rogaland. Der ble han i to uker, fant litt ro og begynte å legge planer, så langt han kunne.

Han kunne ikke et ord engelsk og i hvert fall ikke norsk. Den eneste han kjente i Norge var tanten sin i Oslo. Skulle han flytte dit, eller skulle han bli på Jæren?

Valget falt på Jæren. Her hadde han blitt kjent med noen andre flyktninger og alle som hjalp han til og i Norge.

I seks måneder har han sittet på skolebenken. Norsken begynner å sitte, selv om han snubler i setningene av og til, for han lærer seg engelsk samtidig.

Han vokste opp sammen med mor og far, to brødre og en søster i en leilighet i Kyiv. Søsteren har flyktet til Tyskland med barnet sitt. De andre i familien hans bor fortsatt i hovedstaden og jobber. På gutterommet gjorde Oleksii som mange andre tenåringer, han gamet, jobbet som sykkelbud, hang med venner, gikk på skole og hadde ikke de store planene for fremtiden enda.

Nå har livet blitt snudd på hodet og han ble kastet inn i voksenverden.

– Jeg må fikse alt selv nå. Mamma og pappa pleide å ordne det meste, sånn er det ikke lenger.

Han jobber så ofte han kan som produksjonsmedarbeider på Den Stolte Hane, en kylling- og eggprodusent en liten sykkeltur fra huset han leier sammen med tre andre unge flyktninger fra Ukraina.

Første julen uten familien

Oleksii er glad han har mye å gjøre, det hjelper med å holde tankene på krigen unna.

– Jeg har hatt litt problemer med å være mye alene, det er ikke bra for meg.

Oleksii forteller om den nye hverdagen sin. Hver dag fylles med noe, og ikke bare norskopplæring. I helgene går han fast i svømmehallen sammen med andre ukrainske flyktninger. Han synes det er godt å treffe dem.

– Men det er litt dumt at vi bare snakker ukrainsk sammen, vi burde vært flinkere til å snakke norsk.

Han hadde aldri spilt bordtennis før han kom til Bryne. Sammen med andre på norskopplæringen har han blitt med på et lag som spiller i pauser og etter skole.

– Jeg har blitt ganske god, sier Oleksii.

Den første bursdagen og julen uten mamma og pappa syntes han egentlig gikk veldig bra. Han savnet hjemmet, men de norske vennene hans stelte til fest. På skjorta bærer han en button med det ukrainske og norske flagget.

– Den fikk jeg av Katja i julegave.

Hun er en av dem han flyktet med i bussen.

Oleksii er en av mange flyktninger som er usikker på om han kommer til å bli boende i Norge når krigen er slutt.

– Jeg må se det an, det er vanskelig å si hva jeg vil. Hvis det dukker opp muligheter i Norge, så blir jeg nok her. Jeg vil tenke på det, sier han.

Han leter litt etter de norske ordene nå, vil at de skal komme slik han tenker dem.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot i Norge. De som hjalp meg hit og de som tok meg imot har hjulpet meg masse og har blitt mine venner.

Før han går på toget etter en dag på skolen stopper han opp litt. Smilet blir borte.

– Jeg greier ikke å se for mye nyheter om krigen, det gjør meg veldig opprørt. Jeg håper dette snart tar slutt, sier Oleksii.