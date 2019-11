Psykolog-tilbod i dei fleste kommunar

– Eg er veldig glad for at vi har fått dette til. No byggjer vi opp tenester som set oss i stand til å førebyggje meir og hjelpe tidlegare der folk bur. Det gjer det mogleg å jobbe systematisk med å førebyggje psykiske problem, seier helseminister Bent Høie i ei pressemelding

Sidan 2013 har talet på psykologar i kommunane auka frå 130 til meir enn 600.

Frå neste år blir tilskotet lagt inn i kommuneramma, og kommunane må fullfinansiere stillingane sjølve. Kommunane får då plikt til å ha psykologkompetanse.

24 kommunar har valt å ikkje søke om tilskot til rekruttering, og skal heller ikkje slåast saman med andre kommunar.

– Det er viktig at også desse kommunane får på plass ei løysing før lovplikta trer i kraft. Fleire av dei er i samtalar med nabokommunar om interkommunalt samarbeid, fortel Høie.

