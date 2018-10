Prøveordning for jervejakt held fram

Det vil seie at dei som tidlegare har fått lov til å delta i slike prøveprosjekt no kan halde fram. Desse trenger ikkje søke om løyve ein gong til. Det vert derimot ikkje opna for generell bruk av desse metodane.

– Vi meiner det er føremålstenleg å fortsetje prøveprosjektet med nye verkemiddel for jakt på jerv til 15. februar 2019, samtidig som Miljødirektoratet gjennomfører evalueringa som planlagt. Også dei fleste høyringsinstansane tilrår ei slik vidareføring, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bakgrunn for prosjektet

Ein stor del av uttalene av jerv skjer gjennom hiuttak. Hiuttak er kontroversielt, samtidig som det er dyrt og tidkrevjande. Det er derfor eit mål å få prøvd ut verkemiddel som kan både redusere behovet og effektivisere lisensfellinga.

Dette var bakgrunnen for at Klima og miljødepartementet i 2015 vedtok å mellombels tillate kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvaking av fangstbås for jerv.

Departementet har gitt løyve til i alt ti prøveprosjekt.