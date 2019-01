Prøvde å avlive elg med biljekk – risikerer fengselsstraff

En av de tiltalte hevder at han hadde fått opplyst at det lå en skadd elg i veikanten, og at han ønsket å avlive den med biljekken. Han er tiltalt for grov vold mot dyr, mens en annen mann, som filmet det hele og la videoen ut på Snapchat, er tiltalt for medvirkning, melder NRK.

I videoen kan man høre at mannen som filmer, sier til den andre at han skal «bare gå rett på med en gang. Tvert. Bare «dryl» til så det holder. Bare slå. Stor djevel, vet du!». Etter det første slaget hører man latter fra mannen som filmer.

Reaksjonene på videoen fra Fosen i Trøndelag var sterke, og i tiltalen heter det blant annet at «Avlivingen lyktes ikke idet verken metoden eller utførelsen var egnet til avliving, og handlingen medførte sterk frykt og smerte for elgen».

Annonse

– Saken er et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven. Dyr skal avlives på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, og det er på ingen måte gjort her, sier statsadvokat Jarle Wikdahl.

Viltnemnda måtte rykke ut og avlive elgen på en mer skånsom måte, nesten ett døgn etter at den ble slått med biljekken.

De to mennene i 30- og 40-årsalderen risikerer å bli dømt til fengsel for mishandlingen. Forsvarerne til de to tiltalte ønsker ikke å kommentere saken.