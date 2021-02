Prognose: Vindkraft kan konkurrere med kjernekraft

I fjor utgjorde vindkraft 17 prosent av Sveriges strømproduksjon, som tilsvarer nesten 28 TWh (terrawattimer). Atomkraft er fremdeles størst, med en produksjon på 47,7 TWh, ifølge tall fra en rekke energiselskaper.

Nå øker bruken av vindkraft, og denne energikilden vil trolig bli en like stor strømprodusent som kjernekraften om få år, ifølge Svensk Vindenergi.

Det betyr likevel ikke at det vil være mer lønnsomt med det første, sier analytiker ved Svensk Vindenergi, Daniel Kulin. Sverige har som regel et stort strømoverskudd per år.

