Det er for få boliger i Norge. Derfor går både boligprisene og leieprisene opp. Ekspertene mener vi må bygge mer og tettere, ifølge NRK.

– Grünerløkka har blitt hausset opp som Norges mest tettbygde område. Jeg har beregnet at det bor 13.000 mennesker per kvadratkilometer der. I Nørrebro bor det 20.000 per kvadratkilometer. Tettheten er 50 prosent høyere. Det kan være en idé for Norge å ha en høyere tetthet, også miljømessig. Det vil også bidra til at både leiepriser og boligpriser går ned, sier forskningssjef Erling Røed Larsen i Housing Lab til statskanalen.

Larsen er tydelig på at det ikke er en menneskerett å bo sentralt. Samtidig mener han at Norge kommer til å være taperen hvis man ikke tør å bygge tettere.

– Mange mennesker i Norge ønsker å bo i Oslo-området. Antallet som ønsker det, er mye større enn antallet boliger som finnes. I de siste årene har det blitt bygd altfor lite, sier han til NRK.

Larsen påpeker at problemet ikke bare gjelder Oslo, men alle regionale senter, som Bodø, Tromsø eller Trondheim.