Produserer tofu i dusjen og selger ulovlig

Ifølge Mattilsynet omsettes tofuen i butikker, på restauranter og til privatpersoner via Facebook i Oslo-området. Tofu er det som kalles for en bønneost, og er et produkt laget av soya.

Seniorinspektør Håvard Johansen ved Mattilsynets avdeling Oslo, Asker og Bærum advarer om at den ulovlige tofuen kan være helseskadelig. Han sier tofuen har vært produsert på bad, i dusjen og rett ved doskåla.

– Denne tofuen er potensielt helsefarlig da man ikke vet hvor eller hvordan den er blitt produsert, hvem som har produsert den, hvor råvarene kommer fra eller kvaliteten på råvarene. De gangene vi har kommet over ulovlig hjemmeproduksjon av tofu så har dette foregått under svært uhygieniske forhold. Det har vært svært fuktig i rommene og muggsopp i tak og på vegger, sier han i en pressemelding.

Tofuen både siles og presses, noe som skal ha foregått inne på badet, tett ved doen og i dusjen.

– Støtter opp rundt organisert kriminalitet

Han legger til at det i tillegg har vært svært mye fettsøl etter frityrsteking på innredning, utstyr, vegger, gulv og tak. Utstyr for pakking og råvarer har vært lagret på soverom.

Driften Mattilsynet har oppdaget har vært svært uhygienisk noe som kan sørge for at det kan være farlig å spise tofuen.

– Det er også en fare for at bolig og leiligheter kan få skader på grunn av muggsopp og fukt i tillegg til brannfaren ved bruk av frityr uten tilgjengelig slukkeutstyr, sier Håvard Johansen.

I tillegg påpeker han at kunder som kjøper disse produktene er med og støtter opp rundt organisert kriminalitet.

Organisert storproduksjon

Mattilsynet mistenker at det er snakk om organisert storproduksjon. Grunnene er at det har vært umulig å tømme utsalgssteder for produktet. Når Mattilsynet har beslaglagt produktene på et sted, dukker det opp en ny forsyning, gjerne dagen etter. Varen ser også tilforlatelig og grei ut, og det er derfor viktig at publikum selv er i stand til å vurdere om de bør kjøpe den eller ikke.

– Tofu er et av produktene som vi oftest finner ute i butikker som er ulovlig produsert og omsatt. De siste årene har Mattilsynet alene og sammen med politiet stoppet flere ulovlige tofuproduksjoner i private hjem, sier Johansen.

Han sier de ferdigpakkede produktene fremstår profesjonelt laget, noe som kan lure forbrukeren til å tro at produktet er bedre enn det virkelig er.

– Den ulovlig produserte tofuen er helt uten merking og sporbarhet, mens tofu produsert av godkjente virksomheter er merket og kan spores tilbake til produsent