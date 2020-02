Produsenten av Corona-ølet taper stort på viruset

AB InBev produserer både Budweiser, Corona og Stella Artois. Torsdag presenterte de resultatet for siste kvartal i 2019, og ikke unaturlig ble koronaviruset et tema.

Selskapet hadde en dårlig avslutning på fjoråret, og forventer at første kvartal i 2020 blir enda verre. Selskapet spår en 10 prosents nedgang i fortjenesten. Grunnen er stupende salg av øl.

Ifølge avisen CNBC har viruset ført til lavere etterspørsel i Kina, både i barene og i butikksalget, spesielt under det kinesiske nyttåret som var 25. januar.

Også aksjene i selskapet har gått ned etter at viruset brøt ut.

Tapte 285 millioner dollar

Anheuser-Busch InBev er et belgisk-brasiliansk drikke- og bryggeriselskap, og er det største bryggeriselskapet i verden med en markedsandel på nesten 30 prosent globalt.

AB InBev selger mer øl i Kina enn i nøkkelmarkedet i USA. Selskapet forteller at viruset har gitt en nedgang i inntektene på 285 millioner dollar i Kina i løpet at årets to første måneder.

De spår at viruset, sammen med et forventet svakere brasiliansk marked, vil gi en kraftig nedgang i første kvartal.

Så langt er 82.000 personer smittet av koronaviruset, og 2.800 er døde. Viruset startet å smitte personer i Kina, i byen Wuhan, hvor flertallet av de smittede har holdt til. Så langt er 78.600 av de smittede fra Kina.

I Norge er så langt fire personer meldt smittet av sykdommen.

Ga økt salg i Norge

Mens det totale salget har gått dårlig for AB InBev, har Corona-salget økt i Norge. Både Kiwi og Meny har tidligere denne måneden kunne fortelle at salgstallene har vært stigende.

– Vi ønsker ikke å spekulere i hvorvidt koronaviruset har påvirket salget at Corona-øl på noe som helst vis, om det er noe som helst kobling, sa kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne.

Virussykdommen kan arte seg alt fra en mild forkjølelse til alvorlig sykdom med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.