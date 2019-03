Produksjonen av kjøttdeig avvikles på Nortura Egersund

– Kjøttdeigmarkedet er utsatt for tøff konkurranse. Nortura har i dag for lav kapasitetsutnyttelse i dette markedssegmentet, skriver Nortura i en pressemelding.

En arbeidsgruppe med tillitsvalgte og berøre ansatte har sett på konsekvensene ved å legge ned kjøttdeigproduksjonen i Egersund.

– Utredningen viser at det vil være lønnsomt å overføre produksjonen til andre anlegg i Nortura og bidrar til en forenkling av driften.

Det betyr at 11 årsverk flyttes fra Egersund i Rogaland til Malvik i Trøndelag. Nå skal selskapet se på om de som fyller de 11 årsverkene kan få jobb andre steder i selskapet.

– Nortura tar aldri lett på omstilling av sine medarbeidere, og har gode rutiner for å hjelpe folk over i nye jobber. Med mange fabrikker over hele landet, må vi hele tiden se på hvordan strukturen vår kan være mest mulig optimal, sier konserndirektør for Nortura produksjon, Lisbeth Svendsen i pressemeldingen.

Det er i dag 113 årsverk på Nortura Egersund. Her slakter, skjærer og foredles storfe til deig. I 2014 ble det produsert i underkant av 4000 tonn deiger av storfe på fabrikken.