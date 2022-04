Prishopp på mat: Kan bli flere tusen kroner dyrere i året

Norske matvarepriser vil stige med mellom fire og fem prosent i 2022, anslår Teknisk beregningsutvalg. Det skriver TV2.

Dersom dette skulle vise seg å stemme, må norske familier belage seg på å bruke en betydelig større del av budsjettet på matbutikken.

Allerede fra januar til februar i år har matvareprisene økt med 4,5 prosent, viser tall fra SSB. Denne prisstigningen er større enn den har vært tidligere, forteller forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Økte råvarepriser, logistikkutfordringer, økte transportkostnader og høye strømpriser har påvirket prisstigningen. Dette bidrar til en totalbelastning mange forbrukere vil slite med å møte, sier hun til TV2.

Økning på 7000 kr

Selv om man ikke vil se en stor prisøkning på hver enkelt matvare, vil særlig de som ukeshandler merke en stor forskjell på kassalappen, tror Tvetenstrand.

– En gjennomsnittsfamilie med to voksne og to barn må regne med å bruke 7000 kroner mer på mat i året sammenlignet med i dag, om det blir en prisstigning på fem prosent, sier forbrukerøkonomen.

For å bli mer bevisst på pengene man bruker på matbutikken, råder Tvetenstrand til å planlegge hva man skal handle inn, sjekke hva man har fra før, unngå småturer på butikken og å planlegge restemiddager for å unngå matsvinn.

Man kan også spare mye penger på å følge med på tilbud i butikkene, legger hun til.

Tror prisene vil fortsette å øke

Den norske befolkningen er nødt til å belage seg på høyere matvarepriser i tiden fremover, tror forbrukerøkonomen.

– Det er knyttet noe usikkerhet rundt hvor lenge denne prisstigningen vil vare, blant annet med tanke på krigen i Ukraina. Men prisene vil nok holde seg høyere i en periode fremover nå.

Det bekrefter Alexander Schjøll, forsker for SIFO på OsloMet. Han tror matvareprisene vil fortsette å øke utover våren, men ikke like mye som fra januar til februar. Han tror likevel at prisveksten kan bli stor i juli, da leverandørene igjen kan øke prisene sine.

Forventer nedgang

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, mener det er viktig å se på prisutviklingen over tid.

Hvis man ser på utviklingen det siste året, økte prisene hos Kiwi med 0,8 prosent fra februar 2021 til februar 2022, forklarer Arvin.

– Kiwis priser har hatt en betydelig nedgang fra mars 2021 til mars 2022, og vi forventer derfor et fall i konsumprisindeksen for mat og alkoholfri drikke per mars 2022.