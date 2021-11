Prisene på mat og drikke fortsetter å falle

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra september til oktober i år ble det målt prisnedgang på matvarer og alkoholfrie drikkevarer på 1,0 prosent.

– Dette er en sesongmessig variasjon i matvareprisene. Det er vanlig at vi ser en nedgang i prisene i oktober, særlig på visse frukt og grønnsaker, sier seniorrådgiver Ragnhild Nygaard i SSB.

Sammenlignet med oktober i fjor falt konsumprisindeksen for mat og alkoholfri drikke med 4 prosent samme måned i år. Det er det største prisfallet på månedsnivå for mat og drikke siden mva-satsen ble justert ned i 2001.

– Dette viser at tøff konkurranse i dagligvaremarkedet kommer forbrukerne til gode. Dette er viktig for husholdningene, særlig når strøm er dyrere enn normalt, sier fungerende leder for Virke dagligvare, Jarle Hammerstad, i en pressemelding.

Ifølge Virke har reduserte avgifter på mineralvann bidratt til prisfallet siden i sommer. Justert for avgiftsendringen er prisfallet -1,9 prosent.