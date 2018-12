Måndag starta daglegvarekjedene for alvor med å dumpe prisen på matvarer før jul. Sjølv om det førebels berre er surkålen, raudkålen og kålrota som no er sett ned til fem og sju kroner, skaper dette reaksjonar.

– Det er mange forbrukarar som ikkje kjenner på den gode julestemninga når denne priskrigen startar, sjølv om eg oppfattar at fleire er glade for han, seier Lars Petter Bartnes, leiar for Noregs Bondelag til Nationen.

Det er VG som først omtalar saka.

Under produksjonspris

– Fem kroner for surkål er under det det kostar å produsere råvara. Prisen på maten må spegle kva det kostar å produsere han, det vil seie råvarepris og foredlingskostnad. For oss som produsentar veit vi at desse priskrigane etablerer eit press på råvareprisen over tid til bonden. Det gjer at marginen til produsenten vert skvist over tid, seier Bartnes til Nationen.

Til VG seier Bartnes at kjedene på denne måten legg til rette for hamstring av mat.

– Det er like ille som å selje ribbe til under 20 kroner kiloet, seier han til VG.

Han omtalar salet av surkål og kålrot til fem og sju kroner som uetisk. Då VG tok stikkprøver hos matvarekjedene denne veka, viste det seg at kundane fekk kålrot for mellom sju og ti kroner, og surkål for fem hos Kiwi, Extra og Rema 1000.

– Laga av nokon

– Alle desse produkta er jo laga av nokon. Då er det uetisk å setje prisen for lågt og mykje lågare enn produksjonskostnadane. Samstundes er priskonkurransen så tøff på denne tida ar det er vanskeleg å melde seg ut, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, som eig Extra-kjeden, til VG.

Han stadfester til VG at det er ein balansegang å setje moralsk forsvarlege prisar på julevareneve. Måndag gjekk han høgt på banen for å åtvare mot prisdumping av omsyn til grisebønder.

Han seier òg til VG at det er så viktig å få inn førjulskundane at ingen tør å bryte ut av priskrigen.