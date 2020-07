Prisen på mat har gått ned: – Har ikkje sett ein så stor nedgang sidan 2010

– Dei siste fem åra har prisen på mat og drikke gått opp frå juni til juli, seier Ingvill Størkesen i ei pressemelding. Ho er direktør for Virke daglegvare.

– Ein så stor nedgang som no, har vi ikkje sett sidan 2010, seier ho.

Det er særleg prisen på importerte jordbruksvarer som har gått ned, viser tal frå SSB.

– Prisnedgangen viser kor mykje importprisen har hatt å seie for matvareprisane den siste tida, seier Størkesen.

Frå juni 2019 til juni 2020 har konsumprisindeksen stege med 1,4 prosent. Matvarer har vore den største bidragsytaren, med ein auke på 3,5 prosent i perioden. No har det begynt å gå ned igjen.

Totalt sett har prisen på mat gått opp dei siste 12 månadane.

– Vi ser eit annleis mønster i utviklinga av matvareprisane. I år ser vi at forbrukaren har fått glede av konkurransen i marknaden for mat og drikke tidleg på sommaren, seier ho.

Prisane på mat og drikke går vanlegvis ned i tilbodsperiodar som jul, påske og skulestart.

Dempa av energien

Auken i konsumprisindeksen (KPI) har vorte dempa av prisen på energivarer. Desse viste totalt sett ein nedgang på 33,5 prosent frå juni 2019 til juni 2020.

Noko av årsaka kan vere at Norge har produsert mykje straum det siste året, og at nordmenn tidlegare denne månaden fekk betalt for å bruke straum.

Totalt steig KPI med 0,2 prosent frå mai til juni. Det er prisauke i flyreiser, klede, drivstoff og smørjemiddel som utgjer mesteparten av veksten.