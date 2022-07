Prima planlegger bygging av nytt forskningsfjøs

Fra før av har Prima et fjøs for forskning på Angus-kyr i området. Nå ønsker de å bygge fjøs for å forske på svin og småfe, skriver Dalande Tidene.

– Forskningen her baserer seg på å gjøre testing av dyr for å finne ut hvordan man kan påvirke en rase til å omdanne beite, av varierende kvalitet, til storfekjøtt av høy kvalitet. Det er allerede gjort spennende funn i arbeidet på gården, og man ønsker nå å utvikle tilsvarende virksomhet for svin og småfe, heter det i søknaden fra Prima Jæren, som avisen gjengir.

Prima Brands er et selskap som eier Prima Jæren, Idsøe, Toma og Norsk Angus.

Kommunen stiller seg positive til initiativet fra Prima.

– Dette er et tiltak vi helt fra starten av har syntes har vært veldig positivt. Nå ønsker Prima å legge til rette for en kraftig utvidelse av virksomheten, gjennom en satsing på forskningsfjøs for flere dyrearter. Det vil kunne gjøre dette til en av de største forskningsgårdene i Norge, sier plansjef Dag Kjetil Tonheim til avisa.