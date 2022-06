Preses: Hatet skremmer, men alle må stå opp for kjærligheten

To menn ble drept og 21 skadd da 42 år gamle Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder i Oslo, blant annet London pub som er svært populær i det skeive miljøet.

– Ett menneskes brutale handlinger har ført til denne fortvilelsen, men kuler kan ikke ta livet av kjærligheten, sa preses Tveit i minnegudstjenesten i Oslo domkirke.

– Kjærligheten tar ikke slutt, det er en sannhet som må få ny kraft etter det som har skjedd. Vi må vise at det er slik det er og skal være, sa Tveit.

– Motkreftene som vil at det ikke skal være slik er sterke og jeg innrømmer at det kan skremme oss, sa han.

Tveit viste til at mange i kirken har vært motstandere av å gi de homofile rettigheter.

– Vi ser at vi kan lære, noen ganger motvillig. At mangfoldet mellom oss er en gave, en rikdom. Og at mange skeive mennesker har en evne til å utvikle kjærlighet på en måte vi andre ikke kan, sa Tveit.

Han advarer sterkt mot hatet.

– Noen påstår til og med at de kan gjøre slik i religionens navn. Det som har skjedd er ett menneskets ansvar. Ingen andre, heller ikke våre muslimske medborgere, skal måtte ta ansvar for det, sa Tveit.