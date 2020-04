Poteter blir håndsprit

Kort tid etter utbruddet av koronaviruset i Norge, gikk norske apoteker tomt for desinfeksjonsmidler som antibac. Å vaske eller sprite hendene er et av tipsene fra Folkehelseinstiuttet for å ikke bli smittet av viruset.

Samtidig som norske apoteker gikk tomme, ble det også mindre import. Andre land hadde selv behov for spriten.

Les også: 84 prosent har kjøpt tørrvarer i forbindelse med koronakrisen

30.000 liter

Dermed kastet flere norske bedrifter seg rundt for å produsere desinfeksjonsmidler. Blant dem var potetsamvirket Hoff. Til vanlig lager de akevitt av finspriten som lages av potetavskjær. Men i år skal de levere 30.000 liter finsprit, som skal bli desinfeksjomsidler, skriver Norsk Landbrukssamvirke på sine nettsider.

– Vi bidrar alle som best vi kan i den krevende situasjonen vi er i, sier Ingeborg Flønes, administrerende direktør ved Hoff SA til Landbrukssamvirket.

Hoff produserer 2,3 millioner liter finsprit i året. Dette brukes i produksjonen av akevitt, vodka og gin. Produksjonen av drikkespriten blir ikke påvirket av produksjonen til desinfeksjonssprit, opplyser Hoff.

Annonse

Produksjonen av spriten foregår på fabrikken i Gjøvik, og her er det full produksjon som vanlig.

Hoff er et landbrukssamvirke som eies av 519 potetbønder i Norge.

Vil produsere mer

Potetbonde Morten Tømte har tidligere sagt til Nationen at han gjerne produserer mer potet i år, dersom det blir sett på som nødvendig. Men da mener han det må loves ekstra midler.

Han peker på spritproduksjon som en av grunnene til å produsere mer i år.

– Potetene kan dyrkes opp til en rekke formål som eksempelvis matpoteter, bearbeiding av poteter til potetmos og lignende, sprit og sist, men ikke minst, til produksjon av stivelse til norsk kjøttforedlingsindustri, de bruker store mengder stivelse, sa han.