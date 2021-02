Samtlige evakuert etter gasslekkasje ved Nortura-anlegg

Politiet opplyser til NTB at alle skal være evakuert fra Nortura-anlegget i Steinkjer etter at det like etter klokka 17 ble meldt om en gasslekkasje ved anlegget.

– Det vi har fått beskjed om nå, er at samtlige i bygget er evakuert, og at det ikke er noen personskade, sier operasjonsleder Ove Tokstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det skal ikke være noe mer gassfare i bygget. Det er foreløpig uklart hvordan gasslekkasjen oppsto, men NTB opplyser at det skal dreie seg om CO2-gass.

Røykdykkere er sendt inn i bygningen for å undersøke.

Ved Nortuas anlegg i Steinkjer driver de med slakting og skjæring av gris.

– Vi jobber for å få oversikt, sa fabrikksjef Svein Erik Carlsson til Trønder-avisa.