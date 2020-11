Potensialet for havvind: 10 milliarder euro omsetning

Under konferansen High Wind i Stavanger ble hovedfunnene i rapporten lagt fram onsdag.

Den er utformet av Thema Consulting, Multiconsult og RCG Nordic for Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og Norwegian Energy Partners (NORWEP) og slippes i sin helhet på fredag.

I en pressemelding fra regjeringen opplyser de at havvindindustrien, ifølge rapporten, kan bli «en av Norges viktigste næringer i årene som kommer».

Tre scenarioer

Det trekkes fram tre scenarioer. I det ene, kalt «slow progression scenario», estimeres det med en årlig omsetning på tre milliarder euro mot 2050. Det de i rapporten kaller «base case scenario» gir sju milliarder euro omsetning, og med et «accelerated growth scenario» estimeres det med ti milliarder euro i omsetning.

Ifølge rapporten er det mest sannsynlige «base case scenario», som ut fra dagens kronekurs vil bety en årlig omsetning innenfor industrien på nesten 76 milliarder norske kroner.

Men det avhenger samtidig av at leverandørindustrien til olje og gass omstiller seg i retning havvind.

— Rapporten viser at norske leverandørbedrifter med erfaring og ekspertise fra olje- og gassvirksomheten og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes i det stadig voksende globale havvindmarkedet. For regjeringen er det viktig å sørge for at vi har gode støtteordninger og rammevilkår som gjør at energibransjen er konkurransedyktige internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i pressemeldingen.

Kan bli millardbusiness om ti år

Jon Dugstad, direktør for vind og sol hos NORWEP, er sikker på at norsk industri kan klare å tilpasse seg behovene innenfor havvind, både når det gjelder bunnfaste og flytende segmenter.

– Vi har selv en forventning om at norske bedrifter skal levere varer og tjenester til havvindmarkedet for 50 milliarder norske kroner årlig allerede innen 2030, sier han.

– Rapporten viser store muligheter for norsk industri i et voksende globalt marked. Den bekrefter Eksportkreditts tidligere analyser om at havvind kan bli blant Norges fem største eksportnæringer på 10 til 15 års sikt, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt.

