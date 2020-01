Postnords logo misbrukt i svindel-epost: – Disse er ikke fra oss

Postnord har i lengre tid slitt med at folk mottar svindel-eposter hvor deres logo blir benyttet. Det får mange til å kontakte selskapet med spørsmål rundt dette.

– Ja, dessverre. Det går i perioder, men det er langt roligere nå enn det var før jul. Vi fikk opptil 1500 henvendelser på en dag til kundeservice, så det krever også mye ressurser fra vår side, sier Haakon Nikolai Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Postnord, til Nationen.

– Disse er ikke fra oss

Postnord driver i hele Skandinavia, og sier at størrelsen på selskapet kan være en grunn til at de er spesielt utsatt.

– Et firma på Postnord sin størrelse vil alltid være attraktive for svindlere på grunn av alle forbrukere som bestiller pakkene sine på nett, så derfor er vi stadig ute med oppfordringer om å være ekstra varsomme.

Annonse

– Hva vil dere si til kunder som har fått epost om betaling for å hente en pakke fra dere?

– Til våre forbrukere har vi jo en klar beskjed om de mottar disse e-postene; disse er ikke fra oss og bør slettes umiddelbart. Postnord vil aldri under noen omstendigheter be deg om å fylle inn personopplysninger på verken SMS, eller per e-post, sier Olsen.

Vurderer anmeldelse

Postnord har også laget en guide for hvordan man unngår å bli svindlet, som er lagt ut på firmaets hjemmesider.

– Hva får dere gjort med at noen misbruker logoen deres i disse e-postene?

– Svindel er svært vanskelig å beskytte seg mot, da datakyndige mennesker enkelt fabrikkerer meldinger med selskapers identitet, og sender falske henvendelser til et stort antall tilfeldig valgte mottakere. Det er vanskelig å beskytte seg mot, da disse operasjonene gjøres utenfor Postnords datasystemer. Vi vurderer imidlertid fortløpende å politianmelde sakene.