Posten kutter leveringsdager – men avisa kommer hver dag

1. juli ble det innført en lang rekke regelendringer i Norge. Blant annet fører endringer i postloven til at du kun får levert post annenhver dag.

Endring i postloven gjør at postomdeling endres fra fem dager i uken til annenhver dag fra tirsdag 7. juli.

Flere har i dag fått papiravisen levert av Posten, men selv om Posten kutter i antallet leveringsdager, får du fortsatt avisa i postkassa.

15 prosent av landets aviser levers av Posten, og slik vil det også bli i tiden fremover. Posten vant nemlig en anbudskonkuranse om å få levere aviser i hele landet.

Posten vil levere fra mandag til fredag, og av Easy2You (tidligere Kvikkas) på lørdager.

Les også: Snart får du posten kun annenhver dag

– Papiravisa er fortsatt viktig

Annonse

Gjennom kampanjen "Avisa skal fram", initiert av Klassekampen, Nationen og Landslaget for Lokalaviser signerte mer enn 80 avisredaktører et redaktøropprop der de sammen ba politikerne sikre distribusjon for aviser i hele landet også etter endringene i postloven.

– Papiravisa er fortsatt viktig for både avisbransjen og mange abonnenter, sa samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding i forbindelse med et anbud for avisomdeling i distriktene i 2019.

Les også: Bygdefolk sikres avis seks dager i uka

"Min Nationen"-appen

– Det er gledelig at vi fortsatt kan levere papiravisen hver dag til nesten alle våre abonnenter, forteller direktør for opplag og marked i Nationen, Ole-Martin Brinchmann Finstad.

Det er dog ingen grunn til å vente neste avis går i trykken, forteller Finstad og vil samtidig oppfordre avisens lesere til å laste ned appen "Min Nationen" for å få med deg siste nytt.