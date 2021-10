Polititillitsvalgte kritisk til Sps ønske om flere politistasjoner

Senterpartiet – som sitter i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet – har kalt politireformen en katastrofe. Om partiet får det som de vil, ønsker de å opprette 20 nye politistasjoner.

Men en rundspørring som Aftenposten har foretatt blant tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund i de 12 politidistriktene, viser at 9 av 12 ikke ønsker å prioritere nye stasjoner.

Annonse

Mange av dem er enige i at politiet er blitt fjernere fra folk. Men de mener at politiet har nok utfordringer med å bemanne dagens politistasjoner – og ikke minst patruljene.

Derfor ønsker de heller flere politifolk enn flere stasjoner.

– Vi har ikke behov for flere politistasjoner. Det vi trenger er bemanning for å fylle vaktlistene, sier Reidun Martinsen, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Innlandet. De aller fleste tillitsvalgte er enig med henne i det.

I Møre og Romsdal politidistrikt, Sørvest politidistrikt og Sørøst politidistrikt er de tillitsvalgte mer positive til nye politistasjoner, men også der understrekes det at det forutsetter styrking av bemanningen.