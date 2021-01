Politimesteren: – Ikke lenger håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum

I nesten en uke har letemannskaper jobbet alle døgnets timer for å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum. Men nå er håpet ikke lenger til stede.

Politimester Øystese ga den triste beskjeden på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er med stor sorg at jeg må opplyse at vi ikke lenger har håp om å finne mennesker i live etter skredet på Gjerdrum, sa en preget politimester.

Hun konstaterte at ti personer mistet livet i skredet. Tre er fortsatt savnet.

– Gjort alt vi kan

– Den siste uken har vi gjort alt vi kan for å redde liv. Vi har undersøkt alle områder der det var mulig å tenke seg at noen kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt, men denne naturkatastrofen har hatt betydelige krefter i raset. Vi ser at de som er omkommet, har omkommet relativt raskt.

– Selv om vi ikke har håp om å finne flere overlevende, er ikke letingen over. Vi går nå over i en annen fase, der vi jobber for å finne alle som er borte, sa Øystese.

Politimesteren takket alle mannskapene som har jobbet døgnet rundt, med et klart hode, et varmt hjerte og sterke hender. Hun takket også for all den varme støtten de har fått fra samfunnet.

– Men først og fremst er det de som tragedien har rammet, som står i fokus. Og selv om den akutte redningsfasen nå er over, skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe innbyggerne i Gjerdrum tilbake til et noenlunde normalt liv igjen.

– Et hardt slag

Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleder for helsepersonellet på stedet, sier at de til nå har ment at det kunne være mulig å overleve der det har vært luftrom og en viss grad av isolasjon i skredet.

– Nå har vi imidlertid utelukket og avklart at det ikke finnes flere slike steder hvor man kan overleve. Det er en emosjonelt veldig tung beslutning, men det er likevel riktig og logisk å gå over i en annen fase nå, sa Heyerdahl.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) kjempet mot tårene da han fortalte om de voldsomme konsekvensene etter tragedien.

– Dette er et hardt slag … Men vi har ventet på det, sa Østensen

– Det er veldig tungt å tenke på alle som er rammet. Dette er de tyngste siden ved dette, og jeg er dypt preget, sier Østensen.