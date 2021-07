Politileder: – Vi vil ikke tilbake

Statsministeren havnet i engasjert diskusjon med lokale politiledere da hun og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) torsdag var på valgkampbesøk i Verdal i Trøndelag.

Der la de to Høyre-profilene fram tre nye løfter for politiet etter valget.

Det første er et løfte om dobbelt så sterk bemanningsvekst for operative politifolk. Det betyr at veksten i politiårsverk skal være dobbelt så sterk på gulvet som i de sentrale fellesenhetene og i ledelsen.

Det andre løftet er en forsterket innsats for å ta overgripere på nettet.

I tillegg vil Høyre ha et utstyrsløft for politiet i neste stortingsperiode.

Advarte mot reversering

Blant de frammøtte under seansen var politiinspektør Snorre Haugdahl, leder for geografisk driftsenhet Namdal. Han advarte mot å reversere politireformen etter valget.

– Vi vil ikke tilbake, sa Haugdahl til statsministeren.

Overfor NTB forklarer Haugdahl at lokalt politi før reformen var for avhengig av enkeltpersonell.

– Nå har jeg en operasjonssentral og fellesfunksjon i bakhånd som jeg spiller på døgnet rundt, året rundt, uavhengig av hvor hendelsen er, sier han.

Haugdahl sier han er overbevist om at politiet på mindre steder føler en større trygghet nå, fordi de har en større organisasjon i ryggen.

– Sånn var det ikke før.

– Ikke en nærpolitireform

Statsministeren ble derimot kraftig utfordret av innsatsleder Per Henrik Bykvist, som er tillitsvalgt i Politiets fellesforbund.

Han sto fast på at reformen ikke har vært noen nærpolitireform.

– Det vi ser, er at veldig mange tjenestesteder er lagt ned, utdyper Bykvist overfor NTB.

Han mener tradisjonelle lensmannskontorer har vært en viktig møteplass for å løse konflikter lokalt.

Men nå har mange av kontorene forsvunnet.

– Folk hadde i mye større grad mulighet til å ta seg til sitt politi, få løst problemet på lavest mulig nivå, og bli ferdige. Det mange opplever i dag, og som mange har en frustrasjon over, er at man ringer og ringer, og ikke kommer igjennom til noen, sier Bykvist.

– Den direkte relasjonen forsvinner når vi får langt færre politilokasjoner, advarer han.

Lover mer politi i felt

Solberg erkjenner at nå er behov for å satse på mer politi ute i felt.

– Når vi skal bruke to av tre kroner på det framover, så er det også fordi vi mener det trengs mer av det, sier statsministeren til NTB.

Hun forsvarer likevel at regjeringen har prioritert å få operasjonssentralene og andre fellesfunksjoner opp og stå først.

– Dette er viktige støttefunksjoner for de som er ute, påpeker hun.