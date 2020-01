Ser du hva som mangler i Senterpartiets NorthConnect-kart?

Mandag forlot Frp regjeringen, noe som førte til at partiet varslet omkamp i flere saker. Blant disse var kampen om utenlandskabelen NorthConnect mellom Hardanger og Storbritannia.

Både Senterpartiet, Rødt og Frp har varslet at de vil forsøke å stoppe kabelen den siste uken, og Senterpartiet har i en Facebook-post påpekt at de allerede hadde lagt inn et forslag til Stortinget for behandling.

"Ap, Rødt og Frp trenger ikke fremme nye forslag om NorthConnect. Forslaget finnes allerede og ligger i Stortinget til behandling. Vi sier nei til bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris!" skrev de.

De la ved et kart, hvor man ser en kabel mellom Norge og Storbritannia, med teksten "Nei til dyrere strøm (velkommen etter Frp)".

Som sunket i havet

Men for noen har budskapet forsvunnet i en vesentlig mangel på kartet. Et helt land er blitt borte.

"Hvor ble det av Danmark?" kommenterer en, mens en annen skriver:

"Men hvor har vi gjort av Danmark?"

"Hvem har tegnet dette karte å uteglemt hele DANMARK", skriver en tredje.

"Greit nok at Senterpartiet ikke er så glade i Europa, men å fjerne hele Danmark fra kartet er drøyt …"

Annonse

– Dette er ikke et kart

En annen som ler godt av kartet er Høyres stortingspolitiker Hanne Alstrup Velure.

"Dette er dagens! Senterpartiet tar en nådeløs hevn mot danskeveldet😂😂😂 Det må ha vært mye «vær» eller klima dersom dette illustrerer fremtidas kart!!" skriver hun på Facebook.

Når Nationen ringer Senterpartiets medietelefon, er de ikke klar over mangelen på kartet. Når vi opplyser om feilen er det til god latter. Vi får så beskjed om at de skal finne ut hvem som må forklare seg for dette.

Noen minutter senere får vi dette svarer på mail:

– Dette er ikke et kart. Det er en illustrasjon for å vise en eksportkabel for strøm som regjeringen vil bygge mellom Norge og Storbritannia, skriver Trond Ivar Bækken kommunikasjonsrådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe.

– Er det noen grunn til at akkurat Danmark er utelatt fra illustrasjonen, mens ingen andre land er utelatt?

– NorthConnect er en eksportkabel for strøm mellom Norge og Storbritannia som ikke har noe med Danmark å gjøre.

Solgt bit for bit?

I kommentarfeltet til stortingspolitiker Velure er det derimot andre teorier. Noen mener det er stigning i havnivåene som følge av klimaendringene som har tatt Danmark. Andre mener dette er Sps måte å illustrere at Danmark er blitt solgt bit for bit.

"slik som Sp hevder at H gjør..... 😂😂 Da forsvinner det snart fra kartet vet du …"