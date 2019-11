Fagforbundet positiv til SVs forslag om allianse mellom de fem opposisjonspartiene

– Invitten fra SV er positiv for norsk politikk. En bred allianse kan skape trygghet og forutsigbarhet for velgerne, sier Nord til Klassekampen.

På sitt landsstyremøte lørdag vedtok SV en uttalelse som oppfordrer de fem opposisjonspartiene, SV, Ap, MDG, Sp og Rødt, til å danne en rødgrønn allianse før stortingsvalget i 2021, og på den måten sikre regjeringsskifte.

– Allianse kan bli avgjørende

Nord mener det vil bli lettere å mobilisere de rødgrønne velgerne dersom opposisjonspartiene samles om en politisk plattform.

– Jeg tror det kan bli avgjørende for valget at man har en bred allianse og en felles retning. Da vil det ikke være noen usikkerhet om at et parti plutselig forsvinner inn i et annet samarbeid.

Også lederen for Handel og Kontor Trine Lise Sundnes sier hun er positiv til Audun Lysbakken og SVs forslag.

Lunken LO-leder

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er imidlertid mer lunken. Han sier til Klassekampen via sin pressekontakt at han synes det er for tidlig å diskutere både posisjoner og politisk plattform.

Det er mange mulige skjær i sjøen for SVs drøm om femtallige opposisjonssamarbeid. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa lørdag til NTB at en felles plattform er uaktuelt.

I tillegg har både Ap og Senterpartiet et noe kjølig forhold til MDG, som også er blokkuavhengige.

