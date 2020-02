Bakke-Jensen fornøyd med at Oslos LoVeSe-vedtak blir stående alene

Oslo Høyre ertet på seg partiets fylkeslag i nord da de for noen uker siden, som første Høyre-lag, vedtok å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning for mulig oljeutvinning.

Denne helgen var det knyttet spenning til om flere fylkeslag ville følge etter under sine årsmøter. I flere fylker lå det forslag på bordet om vernevedtak. Men både Viken Høyre, Trøndelag Høyre, Vestland Høyre og Vestfold og Telemark Høyre valgte å si ettertrykkelig nei til forslag om vern av området som ofte kalles LoVeSe.

– Jeg er veldig fornøyd med det, men jeg har egentlig ikke gått rundt og vært engstelig for at flere skulle følge etter Oslo, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

Ville omdøpe Karl Johan

Da det overraskende vernevedtaket fra Oslo kom, var Høyre i Troms og Finnmark, med Bakke-Jensen i spissen, raskt på banen og kontret vedtaket med en småfrekk motresolusjon:

«Den gamle NRK-tomta reguleres som vindmøllepark. Karl Johans gate fra Sentralbanestasjonen opp til restauranten Scotsman omdøpes til Denne vei. Karl Johans gate fra Scotsman opp til Slottet omdøpes til Kongens gate slik at man vet hvor man kommer hvis man tar til høyre etter lunsj», het det blant annet.

Det humoristiske svaret fikk bred mediedekning og spredning i sosiale medier. Bakke-Jensen er svært fornøyd med hvordan budskapet ble mottatt.

– Det ble jo heldigvis oppfattet humoristisk. Dette handler om kommunikasjon. Vi hadde behov for å ta det rommet og definere debatten. Det hadde ikke blitt mange oppslag i mediene hvis vi skulle ha «rast og tordnet» som vanlig. Med humor lyktes vi med å få en god debatt, mener Bakke-Jensen

- Har respekt for vedtak

Forsvarsministeren mener Høyre nå er tilbake på det han kaller en trygg linje i olje- og energipolitikken.

– Vi har alltid vært opptatt av at vi skal ha en kunnskapsinnhenting før vi gjør vedtak, og en konsekvensutredning vil gi et kunnskapsgrunnlag, sier han.

Bakke-Jensen understreker at han har stor respekt for vedtakene i de ulike fylkeslagene.

– Jeg tror vi går mot en god debatt i Høyre om konsekvensutredning og hvordan man utreder et kunnskapsgrunnlag fremover, sier han.

Vil ikke flytte iskanten sørover

Under helgens årsmøter vedtok også fylkeslagene i henholdsvis Trøndelag, Viken og Vestfold og Telemark å si nei til forslag om å flytte iskanten, som definerer hvor langt nord oljenæringen kan lete etter olje, lenger sør.

– Jeg er glad for at så mange av Høyres fylkeslag sier nei til vern av LoVeSe og flytting av iskanten. Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet. Dette gir en klar og tydelig retning for Høyres vei videre, som vil vektlegge arbeidsplasser og vår felles velferd, skriver distriktsminister Linda Hofstad Helleland i en epost til NTB. Hun holdt søndag tale under Trøndelag Høyres årsmøte.

