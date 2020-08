Politikarar til Ørsta for å diskutere kortbanenettet

Widerøe har varsla nye rutekutt i kortbanenettet. Grunnen til dette er ein nedgang i passasjertal og eit bortfall av statlege oppkjøp og avgiftslette.

Nationen har tidlegare skrive om saka. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden har blitt råka av dei to siste kutta til Widerøe.

– På nokre få år har tilbodet blitt redusert frå seks til to daglege avgangar. Dette er dramatisk, sa dagleg leiar i Ørsta Næringskontor, Odd Magne Vinjevoll til MøreNytt då.

Han er òg sekretær for Utviklingsforum Hovden.

– Dette vil seie at det ikkje er mogleg å kome seg til og frå regionen på same dag. For næringslivet og kundane deira, er dette alvorleg, sa han.

Samlast i samfunnshuset

No har Utviklingsforum Hovden invitert både rikspolitikarar, lokalpolitikarar og næringslivet for å diskutere framtida til flyplassen på Sunnmøre. Fredag skal dei halde møte på samfunnshuset i Ørsta kommune.

Her skal mellom anna administrerande direktør i Widerøe, Stein Nilsen, og leiar for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten vere innleiarar, skriv Nettno.

Toppolitikarane som er venta å kome på møtet er mellom anna leiar i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og kollegaen Jenny Klinge. Også Framstegsparti-leiar Siv Jensen og kollegaane Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale er venta.

Håper på forlenga tiltak

Vinjevoll seier han håpar flyplassen i Ørsta/Volda får forlenga støttetiltak ut året. Nokre av rutene var statsstøtta fram til våren 2016. Han håper det kan bli tatt ei vurdering av avgiftene og om rutene kan gå tilbake til den ordninga dei hadde før 2016.

– Avgiftene veks, og råkar skeivt. Widerøe med små fly, blir hardare råka enn store fly. Marginane til Widerøe blir for små, og det er grenser for kor lenge ein kan halde på når ein ikkje tener pengar, seier Vinjevoll til avisa.