Politikarane har talt: Sveaas får ikkje konsesjon utan å flytte til Viker gård

– Vi ser ikkje at vi hadde noko anna val enn å avslå konsesjonssøknaden så lenge Sveaas ikkje vil busetje seg på garden han har kjøpt. Han er hjarteleg velkomen om han vil bu der, seier ordførar Anne Hagenborg (Ap) i Søndre Land til Oppland Arbeiderblad.

Onsdag gav eit samrøystes formannskap eit nei til investorens konsesjonssøknad.

Ifølgje Oppland Arbeiderblad var grunngjevinga frå kommunepolitikarane omsynet til busetjing og bruksstruktur. Dei trakk òg fram at Sveaas ikkje har planar om å busetje seg på garden, og difor ikkje vil oppfylle krava i konsesjonsloven om buplikt.

Tidlegare har han fått avslag både frå kommunen og Fylkesmannen i Innlandet om å dele frå og selje delar av Viker gård.

Det er ei avgjerd administrerande direktør i Sveaas selskap Kistefos, Erlend Bondø, har sagt at dei vil forsøke å få Landbruksdirektoratet til å gjere om.

Det var i desember 2018 Christen Sveeas kjøpte skogeigedomen for 18 millionar kroner. Då hadde garden med 8150 dekar skog, 288 dekar dyrka jord og 515 dekar med anna areal vore til sals i to år.

Les også: Kjøpte skogeigedom for 18 millionar

I samband med saksførehaving av konsesjonssøknaden i formannskapet, kom ikkje Sveaas med opplysningar om sine planar for garden, sjølv om det var mogleg for han å gjera det. Sveaas har no tre veker på seg til å klage på avslaget.

Oppland Arbeiderblad har prøvd å få Sveaas i snakk, utan hell. Administrerande direktør i Kistefos, Erlend Bondø, har sendt ein sms til avisa kor han skriv at han ikkje vil kommentere saka no.