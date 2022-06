Politiet vurderer etterforskning etter at bjørnunge ble skutt i Finnmark

Politiet i Finnmark har fått inn en anmeldelse etter at en bjørnunge ble skutt på Jarfjordfjellet i Pasvik i Finnmark sist onsdag, skriver NRK.

– Vi vil vurdere om det er skjedd noe straffbart, og om det skal åpnes etterforskning, opplyser Finnmark politidistrikt.

Statens naturoppsyn (SNO) har innrømmet at bjørnungen ble skutt ved en feil. Det var gitt fellingstillatelse i området etter at en reinflokk skal ha blitt angrepet under kalvingstiden, men det var ikke meningen å skyte en bjørnunge – det var binna de var på jakt etter.

– Vi jaktet fra helikopter og tok nok litt feil av størrelsen på bjørnen, sier seniorrådgiver Magne Asheim i Statens naturoppsyn (SNO) til NRK.

