Politiet: Ok å samle inn penger til å betale egne bøter

Mandag aksjonerte dyrevernsaktivister fra organisasjonen Direct Action Everywhere (DxE) utenfor Furuseth slakteri ved å sperre portene, slik at dyrebiler med dyr til slakt ikke skulle komme inn. Aktivistene ønsker å få komme inn og se slakteprosessen, spesielt bedøvelsen med CO2.

Aksjonen endte med at politiet kom til stedet, og fire aktivister ble pågriper. De fire aktivistene ble alle varetektsfengselet og senere bøtelagt med 10.500 kroner hver.

Men boten slipper de å betale. Gjennom innsamlingssiden Spleis samlet de inn totalt 45.385 kroner, 3385 kroner mer enn bøtene var på til sammen.

– I utgangspunktet lov

Kristine Langkaas, seksjonssjef i Politidirektoratet, sier dette er fullt lovlig.

– Så lenge penger til å betale boten samles inn på lovlig måte, er det i utgangspunktet lovlig å samle inn penger for å hjelpe noen til å betale en bot.

Kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 (som driver innsamlingssiden Spleis), Ida Håvik, forteller til Nationen at innsamlinger som er ulovlig bryter med retningslinjene, og vil bli lukket ned.

– I dette konkrete tilfellet har vi vurdert om innsamlingen skal stanses med tanke på om den kan være ulovlig, noe vi har konkludert med at den ikke er. Bakgrunnen for det er først og fremst at det samles inn til allerede ilagte bøter, noe som i seg selv ikke er ulovlig, skriver hun i en e-post til Nationen.

– Får støtte fra folk som gjerne skulle vært med

Innsamlingen har skapt sterke reaksjoner, men mange har også uttrykket glede over å få være med å betale ned bøtene.

Veronika Andersson, talsperson for DxE sier til Nationen at de fikk mange henvendelser fra personer som ønsket å være med å betale bøtene.

– Det ble derfor opprettet en spleis slik at alle som ville kunne bidra.

– Disse bøtene er en straff for noe ulovlig dere har gjort. Er det ikke da dere som bør betale, og ikke andre?

– Dette er en sak som skaper stort engasjement og vi får mye støtte fra folk som gjerne skulle vært med på aksjonen for å rette søkelyset mot hemmeligholdet slakterier opererer med ovenfor norske forbrukere. At noen i solidaritet vil bidra med å betale bøtene som ble ilagt de fire aktivistene setter vi stor pris på.

Bruker restpenger til videre arbeid

Ifølge DxE var det omtrent 50 demonstranter til stede under demonstrasjonen, men ikke alle lenket seg fast til portene.

Politiet kom og klippet løs demonstrantene klokken ett. De som da nektet å flytte seg ble pågrepet og gitt bot.

Ettersom det kom inn mer penger gjennom innsamlingen enn det bøtene faktisk var på, vil resten av pengene gå til videre arbeid for DxE, forteller Andersson.

– Etter at bøter og avgifter er betalt går et mindre beløp inn på DxEs konto. Dette er penger som vil bli brukt til ulike utgifter DxE har knyttet til sitt arbeid.

Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth slakteri sa mandag at han ikke ville la demonstrantene komme inn og se på slakteprosessen. Han forteller at de heller ikke vil slutte med CO2-gassing før slaktingen.

– Det er det som er godkjent avlivingsmetode, så da forholder vi oss til det. Blir det godkjent å bruke annen type gass så vil vi ta i bruk det. Men da må det godkjennes først, sa Harald Furuseth.