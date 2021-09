Politiet henlegger sak om skutt ulv

Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold er bevist, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har konkludert med at det ikke foreligger bevis for at noe straffbart har funnet sted, heter det.

Politiet har etterforsket saken siden ulven ble skutt, og personen som skjøt ulven, har hatt status som mistenkt.

– Etterforskningen har vært rettet mot om ulven ble skutt i nødverge. Basert på de opplysninger som har kommet fram, ble ulven felt i forbindelse med at den angrep sauer på stedet, skriver politiet.

Ble skutt uten fellingstillatelse

Det var 29. juni i år at en ulv ble felt på området til Fåset beitelag på Tynset i Nord-Østerdalen. Ulven ble skutt uten av det var gitt fellingstillatelse.

– Det var min besetning som ble angrepet. Jeg fikk melding av turgåere om observasjoner av døde dyr i går kveld, og vi dro ut i natt for å finne dyrene, slik at Statens naturoppsyn kunne starte arbeidet fra morgenen av. Jeg var sikker på at det var større rovvilt i området. Så oppdaget vi at det var urolig i saueflokken, og det ringte i bjellene. Da kom hele flokken løpene, med en ulv i baken på en sau, sa bonde Henning Alme til Nationen like etter fellingen.

Alme svarte følgende på hva han tenker om at saken blir etterforsket:

– Det anser jeg som helt problemfritt. Dette er en helt renhårig, legal situasjon, som det ikke er mulig at det blir noe ut av, fortalte bonden, som mener det ble skutt i nødverge.