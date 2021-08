Politiet henlegger sak etter at bjørn ble skutt i Vågå

I en underretning om saksavgjørelse fra politiet heter det at forholdet der en bjørn ble skutt i Vågå i juni er «henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist», skriver Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på sin nettside Rovdyr.org.

I en pressemelding etter at bjørnen var skutt, skrev politiet at de skulle undersøke åstedet og kartlegge hendelsesforløpet. De opplyste videre at bjørnen formentlig ble skutt i nødverge da den angrep en sau.

Annonse

Mannen påberopte seg nødverge etter at han hadde skutt bjørnen. Hannbjørnen veide 95 kilo og var rundt tre og et halvt år gammel, opplyste Statens naturoppsyn overfor Rovdyr.org.

Mannen som skjøt ønsker å være anonym, men sier til nettstedet at det som skjedde var en nødvergefelling helt etter boka.

– Sånn sett er det som forventet av politiet kommer til denne konklusjonen, sier mannen.