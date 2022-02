Politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet

– Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Gjerdrums ordfører sier i følge NTB at han er overrasket over siktelsen.

Etterforskningen har ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum.

Annonse

Det var Romerikes Blad som omtalte siktelsen først.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

– Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en årsaksetterforskning opp mot jordskredet i Gjerdrum. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler, framgår det av pressemeldingen.

Politiet skriver videre at Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskningen, og at de har hatt et godt samarbeid underveis.

Tidligere onsdag ble det kjent at Øst politidistrikt hadde gjort seg ferdig med etterforskningen av skredet, som kostet ti mennesker livet.