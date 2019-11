Politiet avdekket ulovlig kongekrabbenettverk – flere titalls personer pågrepet

– Det er snakk om kongekrabbe med en omsetningsverdi for flere millioner kroner som skal være fanget og omsatt ulovlig, skriver de i en pressemelding.

Ifølge politiet har krabbene blitt solgt over hele landet.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag opplyste de at det har blitt gjennomført en aksjon de siste dagene, og at et titalls personer er siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning og grovt heleri. Flertallet av de siktede er fra Øst-Finnmark.

Storaksjon

– Politiet i Finnmark vurderer å varetektsfengsle to av de siktede. I tillegg til aksjonen i Finnmark har Økokrim pågrepet personer som politiet mener har distribuert og solgt kongekrabben videre, sier politiadvokat Are Aarhus i Finnmark politidistrikt.

Fem forskjellige politidistrikt har vært involvert i etterforskningen, i tillegg er Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet involvert i aksjonen.

Politiet har pågrepet personer i alle ledd i nettverket, både fiskere og omsettere. Politiet har jobbet med å avdekke og kartlegge nettverket over tid, opplyser politiadvokaten.

Beslag

Han forteller at det også tidligere i år, på sensommeren, ble gjort et betydelig beslag ulovlig fanget kongekrabbe som knyttes til nettverket.

Under ransakelser tirsdag og onsdag tok politiet blant annet beslag i kongekrabber, utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe, samt penger.

Politiet vil foreløpig ikke gå i detalj om hvordan kongekrabbenettverket har vært organisert eller hvordan omsetningen har foregått, men understreker at de ser svært alvorlig på nettverket.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Dette er organisert grov miljøkriminalitet og det er grov økonomisk kriminalitet, sier Aarhus.

Mulig regelendring

For å få bukt med ulovlig kongekrabbeomsetning er fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp) åpen for å endre regelverket.

Fiskeriministeren, som understreker at saken fortsatt er under etterforskning og ingen foreløpig er dømt, sier til VG at han er skuffet over at slikt finner sted. Han sier at han vil undersøke om det må regelendringer til for å hindre slike ting fra å skje igjen.

– De som driver med den typen kriminalitet, skal vi ta. De setter alle andre i et dårlig lys og ødelegger for dem som vil skape arbeidsplasser og drive med det på ordentlig måte. De skal pågripes, straffeforfølges og dømmes, sier Nesvik.