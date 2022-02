Politiet avbrøt ulovlig demonstrasjon mot ulvejakta

Det var NRK som først meldte om saken.

Ifølge politiet i Oslo var det om lag 30 personer som deltok på markeringen. De skriver videre på Twitter at de ba de oppmøtte om å forlate stedet.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd.

Annonse

De siste dagene har ulvejakta fått mye oppmerksomhet. Først ble ulvejakta innenfor ulvesona stanset i Oslo tingrett, men det ble senere gitt grønt lys i lagmannsretten. Det grønne lyset ble gitt tett opp mot at jakttiden var slutt.

Jegerne fikk tatt ut to av revirene som regjeringa hadde vedtatt uttak på. Tirsdag kveld ble det også kjent at regjeringa utvidet ulvejakta for å ta ut de resterende ulvene som det er vedtatt å ta ut innenfor ulvesona.

Ansvaret for jakta ble da overtatt Statens natyroppsyn (SNO).

Dyrevernorganisasjonene, som i utgangspunktet fikk stoppet ulvejakta, har reagert sterkt på dommen fra lagmannsretten og den utvida jakttida.

– Ulvejakta har alltid stanset 15. februar av hensyn til ulvenes paringstid, som er en spesielt sårbar periode for ulvene. Det er sjokkerende og helt uforståelig at regjeringen nå setter viktige dyrevelferdshensyn til side og velger å åpne for ekstraordinært uttak av ulv de neste to ukene bare for å slå politisk mynt på å ta ut hele kvota, sa generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur i en pressemelding tirsdag.