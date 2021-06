Plastposeforbruket redusert med 105 millioner poser på fire år

Nordmenn brukte 782 millioner plastposer i fjor, viser tall fra Handelens Miljøfond, som samler inn tall fra de fleste dagligvarebutikker og faghandlere i Norge.

– Det er fremdeles utrolig mange poser, sier fungerende leder Eirik Oland til P4-nyhetene.

Annonse

782 millioner plastposer er 22 volumjusterte prosent mindre enn i 2016, viser tallene. Volumjustert vil si at tallene er justert for omsetning og inflasjon i varehandelen, og er et bedre mål på hvor effektivt poser brukes i varehandelen.

Det korrigerer også for konjunkturer i bransjen, som det for eksempel har vært det siste året. Og Oland tror nettopp at hyppigere butikkbesøk under koronapandemien er grunnen til at nedgangen ikke er større.

Målet er å få ned forbruket med 50 prosent i 2025, målt volumjustert mot 2016. Da må det brukes 302 millioner færre poser enn i 2016.

– Vår oppfordring er at folk tar med seg den bæreposen de allerede har og bruker den flere ganger når de går i butikken, sier Oland.