Plantevernmiddel gjør at humlen ikke klarer å orientere seg

Insekter som humler og bier spiller en viktig rolle for miljøet. De små pollinatorene sprer nemlig blomstens forplatningsmidler, noe som gjør at planter kan spre seg, spire og vokse.

Insektsmidler kan være en trussel mot disse pollensprederne. En desorientert humle er ikke bare en dårligere matsanker. Den er også en mindre effektiv pollinator.

Dette er bakgrunnen for at forskere ved UiO har sett på hvordan orienteringsevnen til humlene påvirkes av plantevernmiddler i kaldere klima. Over 1000 humler fikk festet hver sin kode på ryggen slik at forskerne kunne følge med på hvordan de oppførte seg. De kunne se hvor ofte de fløy av gårde etter mat, hvor lenge de var borte og hvor lang arbeidsdagen var, skriver Titan.uio.no.

36 kolonier

– Et kamera tok bilder hver gang humla gikk inn og ut av humlekassen, og så hadde vi et dataprogram som tolket bildene og så etter kodene på ryggen, sier Pawel Kolano, som under mastergraden ved Institutt for biovitenskap jobbet med prosjektet.

Humlene var fordelt i 36 ulike kolonier der de levde sammen med andre humler uten strekkode. I tillegg ble noen av humlene sprøytet med insektmiddelet klotianidin. Middelet er ikke lov å bruke i Norge og Europa, men brukes i andre deler av verden.

I eksperimentet fikk noen humlebol en kraftig dose, andre bol fikk litt mindre, og en kontrollgruppe fikk holde på uten sprøyting. Men selv den kraftigste dosen var ikke urealistisk høy sammenlignet med hva som kan forekomme ute i naturen.

Klarte seg dårligere i kaldt vær

– Tidligere forskning har vist at klotianidin virker på en spesifikk del av hjernen til humla som gjør at den sliter med hukommelse og navigasjon, sier Kolano.

Hensikten med eksperimentet var å se om atferden til de giftutsatte humlene endret seg avhengig av temperatur og nedbør.

– Ved lave temperaturer var forskjellen mellom kontrollgruppa og de eksponerte gruppene veldig stor. Ved høye temperaturer var forskjellen mindre, sier Kolano.