Plant den vakraste vårhagen no

– Sjølv dei som ikkje kan noko om hage, har eit forhold til løkblomane, fordi dei er dei første som dukkar opp om våren, seier gartnar i Hageselskapet, Marianne Utengen.

Påskeliljer, krokus, tulipanar og perleblomar er alle kjende døme på løkblomar. Særleg populære for tida er Allium, også kalla prydløk – vakre kuler, små og store, i alle nyansar av lilla og kvitt, som svevar over bedet på elegante stenglar.

– Alt av prydløk er populært no, anten dei blomstrar tidleg eller lengre ut på sommaren. Det heng nok saman med «cottage garden»-stilen som nordmenn har lagt elsken sin på, med ville og frodige bed, peikar Utengen på.

Ein annan løk har vorte populær på grunn av smaken.

– Folk har vorte heilt ville etter å dyrke kvitløk. I fjor gjekk mange leverandørar tomme, fortel ho.

Vil du ha kvitløk til neste år, må dei òg i jorda no. Hugs å bruke rein setteløk, ikkje løk frå matbutikken, elles kan du risikere å spreie sjukdommar.

Legg gjerne tett

Å leggje løk er i utgangspunktet ingen kunst. Du grev eit lite hol, puttar løken oppi, og dekkjer til med jord. Du kan til og med leggje løken feil veg, og blomen vil likevel komme opp.

Vil du ha eit best mogleg resultat og årviss blomstring, er det fleire ting å tenkje på.

– For å gi plantane ein god start, kan du gjødsle litt når du legg løkane. Eg tilrår knust beinmjøl, som gir frå seg næring over tid, seier Utengen.

Les også: 62 år gamle Kristin tok med faren og flyttet fra storbyen til bygda

Løken bør leggjast tre–fire gonger så djupt som løken er høg. På pakninga finn du tilvisingar for kor djupt og tett løkane bør stå.

– Men eg legg ofte løkane tettare enn det som står på pakka. Det er gjerne finare med ei tett gruppe enn at blomane står éin og éin med god avstand, forklarer ho.

– Prydløk har dårleg bladverk, og passar best i eit bed der dei kan stå saman med andre plantar, til dømes staudar. Medan tulipanar og narsissar som påskeliljer og pinseliljer gjerne kan stå tett i ei gruppe, seier ho.

Det er òg lurt å lage ein plan for kva slags fargekombinasjonar ein ønskjer.

Få årviss blomstring

Mange løkblomster er fleirårige, og mange blir òg fleire med åra viss dei trivst, slik som narsissar, prydløk, krokus, perleblomstrar, snøklokker, russeblåstjerne, snøstjerne og gullstjerne.

Annonse

– Nokre gonger kan det til og med bli for tett, slik at du må grave dei opp og dele dei for å gi betre plass. Viss ikkje kan det gå utover blomstringa, forklarer gartnaren.

For at ei løkplante skal komme tilbake neste år, må ho rekke å samle nok energi om sommaren.

– Dei fleste løkplantane liker mykje sol og veldrenert jord, fortel ho.

Er du fornøgd med å få blomstring berre den første sesongen, kan du leggje løken kvar som helst, sidan han allereie inneheld det som trengst for blomstring.

Éin sesong

Dei storblomstrande tulipanane kjem ofte ikkje igjen.

– Tulipanar treng ekstra mykje sol og varme og lett jord, og mange tulipansortar er derfor vanskelege å få til å blomstre igjen i Noreg. Men dette varierer frå sort til sort, seier Utengen.

For å hjelpe tulipanane til å komme igjen, kan du gi litt gjødsel etter blomstring, og fjerne frøstanden. Det er òg viktig at du lèt blada stå etter at blomstringa er over.

Fine samplantingar Når ein skal setje løk, er det lurt å tenkje på korleis dei ulike løkblomane skal stå saman. – Det er i hovudsak tre ting du bør tenkje på: Gode fargeval, lang blomstringstid og passande høgder, fortel gartnar Hege Kristin Rønning. Ho driv firmaet Tusenfryden. Fargane på dei ulike blomstrane bør naturleg nok gå godt saman. Synest du det er vanskeleg å setje saman fargar sjølv, får ein kjøpt ferdige løkblandingar med fine fargekombinasjonar. – Når det gjeld blomstringstid, er det lurt å velje samansetningar med både tidleg- og seintblomstrande løkar, då vil du ha glede av blomstringa over ein mykje lengre periode, seier Rønning. Det kan òg vere lurt å tenkje på kva høgd dei ulike blomstrane har, slik at dei fremste blomane ikkje skjuler blomstrane lenger bak. – Pass òg på plasseringa av løkane. Det kan ofte sjå rart ut viss dei står på rekkje og rad, plassar dei heller i bukettar eller spreie dei naturleg utover, rår ho til.

Plant med ein gong

Blomsterløk kan du kjøpa på blomsterbutikkar og hagesenter. Vil du ha større utval, finst det òg ei rekkje nettbutikkar med svært godt utval.

– Det finst tusenvis av sortar, i alle prisklassar. Du får alt frå samlarobjekt der éin løk kostar fleire hundre kroner, til rimelege pakkar med mange løk. Men løk kostar, særleg viss dei må leggjast kvart år, og fordi med løk er det mengda som gjer det, seier Utengen.

Løk bør helst kjøpast så fort dei kjem i butikken, og plantast med ein gong.

– Kvaliteten minkar fort, peikar ho på.

Er du likevel oppteken av pris, kan det vere lurt å vente til seint i sesongen, då er det vanlegvis sal.

Sidan blomstringa til løkblomar er forholdsvis kort, og prisen er forholdsvis høg, tilrår Utengen å plassere dei der dei synest godt, gjerne ved inngangspartiet eller der ein pleier å sitje når ein er ute.

– Ta gjerne vare på namna på sortane du legg, viss det skulle bli behov for å leggje nye av same sorten seinare, tipsar ho.

Så er det berre å håpe på ein lang og kald vår – då varer nemleg blomstringa lengst.