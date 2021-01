Planlegger å evakuere 1400 husdyr i Gjerdrum

1200 griser og 200 storfe ble igjen på to gårder etter at bøndene måtte evakueres etter jordraset på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Avdelingssjef for veterinærer i Mattilsynet avdeling Romerike, Gry Holmbakken, bekreftet fredag til Nationen at to gårdsbruk var uten vann og strøm, men at det er blitt etablert vannforsyning ved hjelp av strømaggregater slik at dyrene har tilgang på mat og vann.

Til Rommerrikes Blad opplyser leder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad, at alle dyrene har greid seg og fått tilsyn i tilstrekkelig grad.

Videre forteller Kogstad til avisen at planen er å tømme begge gårdene ved raset for dyr.

– Det er ikke holdbart å basere seg på å komme seg inn til dyrene i uker og måneder ved å kjøre på provisorisk vei med firehjuling, sier Kokstad til Romerikes Blad søndag.

Måtte selv evakuere

Fylkeslederen, som også er melkebonde, er blant de 46 personene som nyttårsaften ble evakuert etter at det kom meldinger om nye sprekkdannelser i terrenget i Gjerdrum – denne gang noen få kilometer nord for Ask der det store skredet gikk natt til onsdag.

Annonse

Kogstad har 300 storfe på gården og fikk stelt dem før avreise.

Søndag kveld besluttet Redningsledelsen å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjedde etter anbefaling fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Omfattende operasjon

Til Romerrikas Blad sier Kokstad at planene for å evakuere dyrene på Fjeldstad-gårdene ble lagt i løpet av helgen. Bondelagslederen forteller at bøndene nå bor på hotell i nærheten. De står selv for stell og tilsyn, og blir transportert av brannvesen på firehjuling, slik at de kan melke og fôre.

Les også: Når livet rives bort under beina

– Det er en potensielt ganske omfattende operasjon, for vi har ikke tilgang til vei. Siden all trafikk foregår provisorisk over jordet, og dyrene har det bra akkurat nå, er det et spørsmål om hva som skjer framover, sier Kokstad til Romerikes Blad.

Han forteller videre at det vil bli spesielt krevende å få å evakuere grisene da de er mer vare for kulde enn kuene.

– De skal slaktes, og noen må ut innen en uke eller to, hvis ikke blir det for fullt. Det er mange slaktebiler som må inn, og det vil skje i samråd med Mattilsynet og flere andre etater, sier Kogstad til avisen.