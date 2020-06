Pinnsvin dør etter møte med gressklippere – slik unngår du ulykker

– Pinnsvinet hadde mister høyre øye, samt at det hadde en sårskade på høyre side av hodet. Dette såret var betent. Dyret ble avlivet. Det er vanskelig å si årsak 100 prosent, men vi utelukker ikke gressklipper, sier Mette Kvaleng, nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn

De har nettopp vært hos dyrlege med et skadet pinnsvin. Dyrebeskyttelsen blir årlig kontaktet av personer som har funnet skadde eller døde pinnsvin. Flere av dem er skadet av gressklippere.

Denne gangen ble den lille piggete insektseteren avlivet.

– I fjor fikk vi fire meldinger, alle om pinnsvinunger uten mor. Årsak til at mor var vekk er ukjent, men hvis de ikke returnerer til ungene sine så er det naturlig å anta skade eller død. Alle de fire ungene ga vi videre til Pinnsvinhjelpen, forteller Kvaleng.

Pinnsvinhjelpen

For det finnes en gjeng som arbeider for pinnsvinene. De er både hjelp og fosterhjem for dyrene, og kaller seg Pinnsvinhjelpen. De får årlig mange henvendelser om pinnsvin som er blitt skadet av gressklippere.

– Resultatet er skader som ikke er forenelig med liv. Dyrene som blir skadet på denne måten pleier å dø, sier Ingrid Fosse i Pinnsvinhjelpen.

Tradisjonelt har kantklipperen vært en trussel mot pinnsvinet, men nå er det også en annen, mer stillegående trussel: Robotgressklipperen.

– Har du robotklipper, så kan du programmere den til å gå mellom 09.00 til 16.00, på de timene skulle plenen klare å holde seg fin, fin, sier Fosse.

Pinnsvinet er nemlig hovedsakelig et nattdyr, og går på leting etter insekter etter mørkets frembrudd. Dette skriver Pinnsvinhjelpen på sine nettsider om pinnsvin som er ute om dagen:

"Pinnsvin er nattdyr, og de er skal ikke ute om dagen. Pinnsvin soler seg ikke på dager med fint vær. ”Dagen” i Norge er imidlertid et relativt begrep avhengig av hvor i landet du er, og når solen går ned. Midt på sommeren har ikke solen gått ned når pinnsvinene kommer ut ved 19-tiden. Det kan derfor være lurt å se på klokken."

Sjekk hekken for innflyttere

Skal du gå løs på gresset med kantklipper, spesielt i hekker, bør du ta en sjekk først.

– Sjekk om det er noen som bor i den hekken. Er det noen som bor der, la være å klippe, sier Fosse.

Dette er Pinnsvinhjelpens tips om pinnsvin og hageredskaper:

*Bruker du gresstrimmer eller klipper gresset under hekker og busker, kan det godt være et pinnsvin der. Pinnsvin vil bli skremt av lyden, men det vil ikke løpe bort, men derimot rulle seg sammen for å forsvare seg. Skadene er ofte store. Kontakt veterinær så fort som mulig.

*Du kan effektivt sjekke om det er et pinnsvin der om du tar og stikker en fot under busker og hekker før du klipper. Robotklippere er farlig for pinnsvin, på lik linje med kantklippere. Pinnsvinet lar seg ikke stoppe av den elektriske sperrekabelen til robotklipperen.