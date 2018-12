Pinnekjøt frå Nortura fekk terningkast éin i fjor, to i år - emballasjen seier terningkast seks

«Overraskende tørt kjøtt. (..) veldig harsk fettsmak» var dommen i årets pinnekjøttest i VG. Men test-toaren stemde ikkje med emballasjen.

– Dette er svært villeiande og tragisk, fortel Mari Melbye Alpert frå Stavanger til VG.

Først då ho skulle setje pinnekjøtet ho hadde kjøpt på Kiwi, på besøk hjå son sin i Oslo, i kjøleskåpet, oppdaga ho at seksaren nortura reklamerer med på emballasjen var to år gammal.

– Kollegane heldt på å le seg i hel då eg fortalde det, seier ho til VG.

Forbrukartilsynet informerer VG om at det er lov å nytte slike gamle testar, men berre dersom det ikkje er gjort nye testar i mellomtida.

I 2017 gav VG Nortura-pinnekjøtet terningkast éin.

– Dette er å lure forbrukarane. Som Forbrukartilsynet peikar på, er testen frå 2016 forelda, og dermed villeiande når det finst ein seinare test med eit anna resultat. Pinnekjøt er blant produkta som anmeldarane kastar terning på kvart år. Då held det ikkje å slenge på eit to år gammalt terningkast for så å melde at dei vil fjerne det gamle terningkastet når ny emballasje vert trykt opp, seier Gunstein Instefjord, fagdirektør handel i Forbrukerrådet til Nationen.

I år var dommen frå VG slik: «Lange fine pinner, men veldig ujevnt kuttet. Overraskende tørt kjøtt. Flere biter skjemmes av veldig harsk fettsmak. TØRT!»

Terningkast éin i 2017

Alpert kjøpte kjøtet i god tru på at det var testvinnaren frå 2018.

– Som forbrukar er det lett å verte lurt av denne emballasjen. Sjølv såg eg ikkje tala på datoen, fordi skrifta var lita, seier ho.

I 2016 fekk nemleg Høgfjellslammet frå Gilde det høgaste terningkastet som finst av avisa.

Då hjelper det ikkje at det pinnekjøtet frå same produsent fekk terningkast éin i fjorårets test.

"Minner om saltkjøtt! Anonym smak. Noen biter lukter og smaker surt. (..) Dette er slurvete håndverk" stod det i dommen frå 2017.

Alpert fortel i saka frå VG at sonen hennar kontakta Nortura sitt forbrukarsenter for å høyre korleis dette var mogleg. Då fekk han til svar at kjøtet mor hans hadde kjøpt var produsert i år, det var ikkje to år gammalt.

– I 2016 fikk vi terningkast 6 for det same produktet gjennomført av den same avisa. Det er den testen vi viser til på pakken. Det er lov ifølgje marknadsføringslova, å bruke slike referansar i to år, skriv ein medarbeider ved forbrukarsenteret som svar.

Men Melbye Alpert tykte ikkje dette var godt nok, og kontakta toppleiinga.

Ho fekk til svar at selskapet ikkje hadde meir å kome med, ifølgje VG. Deretter fekk ho ei rekkje e-postar som etter utsjånaden å døme var feilsende, interne e-postar. «Her er det bare å få på plass nye etiketter til neste pinnekjøtt sesong- uten terningkast.», skal det stå ifølgje VG.

Fjerner seksaren

Når VG kontaktar Nortura seier selskapet at dei forstår at forbrukarane kan oppleve det gamle terningkastet som forvirrande.

– Vi skal fjerne terningkastet, men det vil ikkje få effekt i butikkane før jula 2019. Vårt mål er å levere dei beste juleprodukta til forbrukar, og vi jobber heile tida for å oppnå gode terningkast, skriv merkevaredirektør Nina Rishovd Stavenæs i ein e-post til VG.

Rishovd Stavenæs meiner det heller ikkje er endra noko på sjølve produktet som tilseier at det skil seg vesentleg frå 2016 til 2018.

Ho meiner dei ulike terningkasta viser at testen sprikar, sjølv om produksjonen er den same. Nortura vil vurdere om slike sesongprodukt berre bør merkast for eit år, og forklarer at dei nyttar gamle etikettar for å unngå å måtte vrake dei. Og ettersom emballasjen vert produsert i god tid før sjølve pinnekjøtet, kan ein ikkje nytte nye test-terningkast før året etter testen er gjennomført.

VG melder vidare at pakken med pinnekjøt som vart nytta i årets test ikkje var merka med terningkast seks, slik som pakkane i butikkane.

– Vi har pakka pinnekjøtet både med og utan terningkast no i 2018. Det vil seie at ein kan finne pinnekjøtpakkar både med og utan terningkast i butikken òg, seier Stavenæs til VG.

– Lurar forbrukaren

Ein av dei som sat i testpanelet i VG-testen er TV2-kokk Wenche Andersen.

– Dette er å lure forbrukarane. Dei har vel alibi når dei skriv 2016 med lita skrift, men eg tykkjer det er dårleg av ein seriøs produsent, seier ho til VG.

Ho tykkjer det er merkjeleg at Nortura openbert ikkje trur at forbrukarar og medier ser at terningkastet er gammalt, og er forbausa over selskapet.