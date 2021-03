Mattilsynet har nå innført «portforbud» for å hindre smitte til tamme fugler, og pingvinene er derfor nå i et telt slik at andre fugler ikke skal komme inn, og potensielt utsette pingvinene for smittefare, skriver NRK.

En som fikk et stikk i brystet var pingvinen Erna, som er oppkalt etter statsministeren som i sin tid hadde sommerjobb på Akvariet. Andre dose blir gitt i april.

(©NTB)